Unterföhring (ots) -Diese Show hat Grenzen gesprengt - in alle Richtungen. In densozialen Netzwerken gehörte "Queen of Drags" zu den emotionalstenTV-Themen der letzten Wochen: Sehr viele Zuschauer feiern die Show,viele nutzen sie als Anstoß, um mit Freunden und Familie über dieeigene Sexualität zu reden - und leider artikulieren nicht zu wenigeNutzer ihren homophonen Hass.In dieser Woche feiert ProSieben am Donnerstag das Finale von "Queenof Drags". Aria Addams, Vava Vilde oder Yoncé Banks? Wen kürt dieJury zur ersten "Queen of Drags"?Was sagen die Queens kurz vor dem Finale über ihre Teilnahme an derShow?Aria Addams (22, Wolfsburg): "Ich bekomme hunderte zuckersüßeNachrichten von teils sehr jungen Zuschauern, die sich von dem, waswir tun, inspiriert oder bestärkt fühlen, sich zu outen. Schon alleindas war es wert."Vava Vilde (30, Stuttgart): "Drag ist mehr als reine Unterhaltung.Das habe ich gezeigt. Ich habe alle Challenges der Staffel bewältigtund immer überlegte Konzepte und Looks präsentiert."Yoncé Banks (26, Paderborn): "Es macht mich total stolz, zu den zehnersten Queens zu gehören, die ein Statement und Zeichen mit ihrerKunst setzen und für die LGBTQ-Community sprechen dürfen. Deutschlandmuss wachgerüttelt werden."Wie bewertet die Jury "Queen of Drags"?Jurorin Heidi Klum: "Unsere Drag Queens haben den Zuschauern dieVielseitigkeit der Dragkultur nähergebracht. Sie haben in Deutschlandendlich die Bühne bekommen, die sie verdienen. Drag Queens stehen fürUnterhaltung, Spaß und Lebensfreude. Für mich ist 'Queen of Drags'allerdings mehr als nur eine Show. Hinter all dem Make-Up und denaufwändigen Kostümen stecken ganz tolle Persönlichkeiten. Menschen,die für Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft kämpfen. UnsereQueens haben eine Message: Leben und leben lassen. Du bist anders? Naund! Du bist gut, so wie du bist. Und genau das haben unsere Queenssehr authentisch vermittelt. Sie haben uns ihre ganz persönlichenGeschichten erzählt, sich von ihrer verletzlichen Seite gezeigt, aberauch mit Willensstärke, Power und viel Kreativität auf der Bühneüberzeugt. Für mich sind alle zehn Kandidatinnen Gewinnerinnen,Gewinnerinnen der Herzen."Jurorin Conchita Wurst: "Die schönste Dragshow Deutschlands geht insFinale. Die Queens haben ihre Herzen geöffnet. Sie haben ihreintimsten Gefühle und Gedanken mit uns geteilt. Und durch dieseOffenheit haben wir die Chance bekommen, unfassbar tolle Menschenkennenzulernen."Juror Bill Kaulitz: "Die Reise war unglaublich schön und ging soschnell vorbei. Unsere Queens haben Deutschland gezeigt, dass DragKunst ist. Viel mehr als nur eine Perücke aufsetzen und schönaussehen. Sie sind Entertainer. Es ist ein Lebensgefühl, es istFreiheit. Ich bedanke mich für all die Emotionen. Das Lachen, dasWeinen, die Gänsehaut. Die Queens sind so großartig und ich vermissesie jetzt schon."Im Finale erhalten Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill KaulitzUnterstützung von Gast-Jurorin und Drag Queen Laganja Estranja. Aufdie Siegerin von "Queen of Drags" warten 100.000 Euro, eine Kampagnemit MAC Cosmetics, eine Reise nach New York und ein Cover auf derdeutschen COSMOPOLITAN.Queen of Drags im Netz: Informationen rund um die Show sowie Bilderzum Down-load sind unter http://presse.prosieben.de/queenofdragsabrufbar, exklusive Videos zu den Drag Queens und weitereInformationen zur Show gibt's unterhttps://www.prosieben.de/tv/queen-of-drags.Gehörlosenuntertitel zu allen Folgen von "Queen of Drags" sind aufVideotext Seite 149 verfügbar.Während der Show hat der Zuschauer auch die Möglichkeit über das redbutton Portal von ProSieben noch tiefer in die faszinierende Welt derDrags einzutauchen - ganz einfach auf jedem Smart TV.Hashtag: QueenOfDrags; Instagram: queenofdragsPodcast zur Show: "Was Gayt?! - Der offizielle QoD Podcast" - jedenFreitag."Queen of Drags" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH"Queen of Drags" - Das Finale, am Donnerstag, 19. Dezember 2019 um20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra Dandl, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1169/1172Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 31 98 80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4472573