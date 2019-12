FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.12.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 570 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4080 (4340) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEDICLINIC INTL PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - EQUAL WEIGHT - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (6700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 630 (615) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 640 (720) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 420 (500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS STAFFLINE PRICE TARGET TO 75 (130) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD INITIATES SAGE GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 770 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 410 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 410 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 610 (620) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DERWENT LONDON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3780 (3700) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS GREAT PORTLAND TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 850 (890) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS LAND SECURITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1020 (950) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 630 (580) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5000 (5400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ELECTRA PRIVATE EQUITY PRICE TARGET TO 441 (407) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES CAIRN ENERGY TO OVERWEIGHT (EW) - TARGET 246 (194) P - ODDO BHF CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 383 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE CUTS ABCAM TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1160 PENCE - PANMURE INITIATES MEGGITT WITH 'SELL' - TARGET 506 PENCE - PANMURE INITIATES ROLLS-ROYCE WITH 'HOLD' - TARGET 698 PENCE - PANMURE INITIATES SENIOR PLC WITH 'BUY' - TARGET 201 PENCE - RBC CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 595 (740) PENCE - 'BUY'



