Cervera, Spanien (ots/PRNewswire) - Aqua Via Spa (http://aquaviaspa.com/) hat einen neuen Whirlpool, den Essence Spa, auf den Markt gebracht. Der führende Hersteller von Whirlpools und Heilschwimmbecken hat einen gut ausgestatteten Whirlpool für bis zu 5 Personen mit den Maßen 216 x 216 cm entwickelt. Er verfügt über 2 Bänke, die einander in L-Form zugewandt sind, und 3 Sitze, die einander gegenüber in Fächerform angeordnet sind. Diese ergonomischen Positionen werden durch 75 Massagepunkte, einen Wasserfall, 3 Kopfstützen und 2 Wasserfontänen ergänzt, die für maximalen Komfort und Entspannung sorgen.Das Badebecken bietet ein außergewöhnliches Erlebnis für Gruppen oder Paare. Als Whirlpool der Premium-Reihe bietet Essence (https://www.aquaviaspa.com/en/spas/hot-tub-essence/) auch das gewisse Etwas, das die Nutzer immer wieder verlangen: bessere Oberflächen, mehr Funktionen und die Gesamtqualität von Aquavia Spa.Er verfügt über Funktionen wie das Color Sense-Farbtherapiesystem oder das WiFi Touch Panel, eine Fernbedienung, mit der die Funktionen des Badebeckens von überall her gesteuert werden können. Es verfügt auch über einen völlig geräuschlosen Filtrationsprozess namens Silent Pump. Darüber hinaus können Nutzer auch ein Aromatherapie-System aktivieren.Für Designliebhaber wurde diese Neuheit mit einem Woodermax-Außenbereich ohne Schrauben oder andere störende Elemente entwickelt. Es hat auch einen antikorrosiven und verformungsfreien Metallrahmen. Bei einer Aufstellung im Freien kann das Nordic Insultation System integriert werden.Essence ist vielseitig, geräumig und ideal, um ihn gemeinsam mit Familie und Freunden zu genießen. Aquavia Spa hat dieses Badebecken entworfen und hergestellt, um maximales Wohlbefinden zu bieten.Über Aquavia SpaAqua Spa ist der führende europäische Hersteller von Whirlpools und Heilschwimmbecken für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Mehr als 30 Jahre Erfahrung gewährleisten die Qualität seiner breiten Produktpalette, die in rund 40 Ländern in Europa, Asien und Afrika verfügbar ist.Exklusivität, Design, Technologie, Komfort: Jedes Becken wird unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse des einzelnen Kunden mit den besten Materialien und Oberflächen entwickelt.Aqua Spa entwickelt und produziert seine eigenen Entwürfe und kontrolliert jedes Detail des Produktionsprozesses.http://aquaviaspa.com/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1055634/Aquavia_Essence_Spa.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1022803/Aquavia_Spa_Logo.jpgPressekontakt:Nuria Molinanuriamolina@solsonacomunicacion.com+34 675-741-431Original-Content von: Aquavia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133834/4472613