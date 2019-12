Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz guter Konjunkturdaten gab es gestern am US-Rentenmarkt nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Treasuries hätten am Abend nahezu unverändert zum Vortag mit 1,89% rentiert. Am deutschen Rentenmarkt habe die Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen moderat zugelegt, nachdem bekannt geworden sei, dass der britische Premier Boris Johnson den Verzicht auf eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit anstrebe. Die 10-jährige Bundrendite sei um 2 Basispunkte auf -0,29% gesunken. (18.12.2019/alc/a/a) ...

