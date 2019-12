Die schwedische Finanzaufsicht hat "Mängel und Schwächen" bei internen Geldwäschekontrollen festgestellt. Die SEB-Aktie stürzt daraufhin ab.

Die schwedische Bank SEB ist im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank ins Visier der Ermittler geraten. Bei dem auch in Deutschland tätigen Institut seien "Mängel und Schwächen" bei internen Geldwäschekontrollen in baltischen Geschäftsstellen gefunden worden, teilte die schwedische Finanzaufsicht am Mittwoch mit. Dem Geldhaus drohen nun Strafzahlungen. Die SEB-Aktien rutschten zeitweise um mehr als fünf Prozent ab.

Mitte November hatten Medien in Schweden erstmals gegen die SEB Geldwäschevorwürfe

