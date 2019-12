Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 62,90 Euro belassen. Der geplante Verkauf von Autoscout 24 bringe wohl mehr ein, als die Konsensschätzungen angedeutet hätten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte die Transaktion gelingen, wäre der Onlineanzeigen-Anbieter günstig bewertet./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-12-18/12:33

ISIN: DE000A12DM80