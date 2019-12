Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 schwedische Kronen belassen. Eine mögliche Allianz mit Isuzu Motors bei Nutzfahrzeugen könnte sich positiv für die Aktionäre auswirken, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denkbar seien ein Aktienrückkauf oder eine Sonderdividende im kommenden Jahr dank der dann verbesserten Liquiditätslage. /mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-12-18/12:36

ISIN: SE0000115446