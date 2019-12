Geschäftsklima erreicht den höchsten Stand seit einem halben Jahr.München - Eine gestiegene Stimmung in der deutschen Wirtschaft macht Hoffnung auf eine bessere Konjunktur. Wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima im Dezember um 1,2 Punkte auf 96,3 Zähler. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr und der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet...

Den vollständigen Artikel lesen ...