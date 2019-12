Paris (www.anleihencheck.de) - Im November legten die Aktienmärkte weiter zu und die Credit Spreads wurden enger, da sich die Konjunkturdaten stabilisierten, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management."Zu dieser positiven Stimmung an den Finanzmärkten trugen einige politische Bewegungen bei", erläutere Benjamin Melman von Edmond de Rothschild Asset Management. Sie deuteten darauf hin, dass die USA und China in ihren laufenden Handelsgesprächen bald die erste Phase eines Abkommens unterzeichnen könnten. ...

