Mannheim, 18. Dezember 2019 Südzucker konkretisiert Ergebnisprognose nach starkem dritten Quartal 2019/20 Die Südzucker AG hat im dritten Quartal (1. September bis 30. November 2019) des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 einen Konzernumsatz von 1.713 (Vorjahr: 1.717) Millionen Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis legte deutlich auf 39 (Vorjahr: -23) Millionen Euro zu. Deutliche Ergebnisverbesserungen wurden in den Segmenten Zucker, Spezialitäten und CropEnergies erzielt, während das Segment Frucht einen deutlichen Rückgang verzeichnete. In den ersten drei Quartalen (1. März bis 30. November 2019) wurde ein Konzernumsatz von 5.028 (Vorjahr: 5.192) Millionen Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis erreichte nun im gleichen Zeitraum mit 113 (Vorjahr: 116) Millionen Euro nahezu das Vorjahresniveau. Auf dieser Basis konkretisiert Südzucker die Konzernjahresprognose. Südzucker erwartet für das Geschäftsjahr 2019/20 weiterhin einen Konzernumsatz von 6,7 bis 7,0 (Vorjahr: 6,8) Milliarden Euro, geht aber nunmehr von einem operativen Konzernergebnis von 70 bis 130 (bisherige Prognose: 50 bis 130; Vorjahr: 27) Millionen Euro und einem EBITDA von 430 bis 490 (bisherige Prognose: 410 bis 490; Vorjahr: 353) Millionen Euro aus. Dabei rechnet Südzucker im Segment Zucker weiterhin mit einem operativen Verlust in Höhe von -200 bis -260 (Vorjahr: -239) Millionen Euro. Im Segment Spezialitäten wird nunmehr von einer deutlichen Ergebnissteigerung (bisherige Prognose: moderater Anstieg; Vorjahr: 156 Millionen Euro) ausgegangen. Das Segment CropEnergies wird nun voraussichtlich ein operatives Ergebnis in der Größenordnung von 100 (bisherige Prognose: 70 bis 90; Vorjahr: 33) Millionen Euro erzielen. Hauptgrund für die Verbesserung sind die fortgesetzt deutlich über Vorjahr liegenden Erlöse für erneuerbares Ethanol. Im Segment Frucht wird weiterhin ein deutlicher Ergebnisrückgang (Vorjahr: 77 Millionen Euro) erwartet. Der vollständige Bericht für das dritte Quartal 2019/20 wird am 14. Januar 2020 veröffentlicht.