FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende EZB-Direktor Benoit Coeure hat sich bei einem Kolloquium der Europäischen Zentralbank (EZB) zu seinen Ehren gegen die Verfolgung eines exakten Inflationsziels ausgesprochen. In seiner Rede hob Coeure den Nutzen eines Zielbands um einen Mittelpunkt von 2 Prozent gegenüber einem Punktziel von 1,9 Prozent hervor.

Er sprach sich außerdem gegen eine Senkung des EZB-Inflationsziels aus, befürwortete die Einbeziehung der kalkulatorischen Eigenmiete in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), die Berücksichtigung der Inflationserwartungen privater Haushalte und am Ende sogar die Ausgabe digitalen Zentralbankgeldes an private Verbraucher.

Coeure, der die EZB nach acht Jahren am 31. Dezember verlässt, wollte seine Anregungen ausdrücklich nicht mehr als konkrete Vorschläge in der anstehenden EZB-Strategiediskussion verstanden wissen. "Ich will hier keine praktischen Vorschläge machen, das ist nicht meine Rolle", sagte er.

December 18, 2019

