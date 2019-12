Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima steigt auf Sechsmonatshoch

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 1,2 auf 96,3 Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der höchste Stand seit sechs Monaten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 95,5 Punkte erwartet. "In den deutschen Chefetagen hat sich die Stimmung zu Weihnachten merklich gebessert", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft geht zuversichtlicher ins neue Jahr."

VP Bank: Risiken bleiben trotz froher Ifo-Botschaft

Der Chefökonom der VP Bank Gruppe, Thomas Gitzel, sieht hinter dem besseren Ifo-Geschäftsklima jüngste Signale, dass es bei internationalen Konflikten etwas Entspannung gibt. "Die Einigung auf ein Abkommen zwischen den USA und China nimmt zumindest teilweise die Unsicherheiten bei den Zollstreitigkeiten raus", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Es blieben aber Risiken: "Sollte beispielsweise Großbritannien im kommenden Jahr ohne Folgeabkommen aus der EU ausscheiden, wäre das eine mittlere Katastrophe für die exportlastige deutsche Wirtschaft", warnt Gitzel.

Commerzbank: Ifo-Index macht Hoffnung für 2020

Das Ifo-Geschäftsklima hat nach Ansicht der Commerzbank mit seinem recht deutlichen Anstieg im Dezember die Hoffnungen auf eine wieder bessere Konjunktur im kommenden Jahr gestärkt. Insbesondere zeige der Indikator eine anhaltend solide Inlandsnachfrage, aber für die Industrie stehe das Wendesignal weiter aus, schreibt Ökonom Ralph Solveen in einem Kommentar. Höhere Wachstumsraten stünden daher noch nicht auf der Agenda.

KfW: Weg zu Aufschwung trotz Ifo-Anstiegs noch weit

Obwohl das Ifo-Geschäftsklima im Dezember überraschend kräftig gestiegen ist, sieht KfW-Ökonom Klaus Borger noch keine grundsätzliche Wende in der Konjunktur. "Die deutschen Unternehmen freuen sich angesichts der langen Phase internationaler Unwägbarkeiten schon über kleine Lichtblicke", schrieb Borger in einem Kommentar. Die jüngste Deeskalation im US-chinesischen Handelsstreit bedeute noch lange kein Ende des grundsätzlichen Konflikts.

IW: Deutsche Wirtschaft wächst 2020 wegen mehr Arbeitstagen stärker

Die deutsche Wirtschaft wird im nächsten Jahr aufgrund von mehr Arbeitstagen und höheren staatlichen Konsumausgaben stärker wachsen als in diesem Jahr, erklärte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Mittwoch. Nach dem starken Wachstum in den vergangenen Jahren ließen nun allerdings Protektionismus und Verunsicherung die deutsche Konjunktur abkühlen. "Die deutsche Wirtschaft steckt fest", erklärte das IW.

Bauindustrie erwartet für nächstes Jahr Wachstumsverlangsamung

Die deutsche Bauindustrie hat in diesem Jahr ihren Aufschwung weiter fortsetzen können. Aber die sich abkühlende Konjunktur werde im nächsten Jahr zu einer Verlangsamung des Wachstums führen, erklärten der Hauptverband der Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Die Verbände erwarten für 2020 ein nominales Umsatzplus von 5,5 Prozent auf 145 Milliarden Euro, nach bislang erwartetem Wachstum von 5 bis 6 Prozent. Preisbereinigt läge der Anstieg dann bei 1 Prozent.

Inflation im Euroraum steigt im November auf 1,0 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im November spürbar angezogen. Die jährliche Inflationsrate stieg von 0,7 auf 1,0 Prozent. Der Hauptgrund dafür ist allerdings ein statistischer Effekt in Deutschland. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 29. November.

Lagarde: OMT ist da, wurde nicht benutzt, aber von EuGH bestätigt

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat dem scheidenden EZB-Direktor Benoit Coeure für dessen Beitrag zur Rettung in der Krise des Jahres 2012/2013 gedankt. Lagarde sagte, zwar habe die "berühmten Worte" ("what ever it takes") Präsident Mario Draghi gesprochen, doch im Anschluss habe es Menschen gebraucht, die sich im Hintergrund mit den Zahlen und der Umsetzung beschäftigt hätten.

EZB teilt bei 98-tägigem Repo-Geschäft 2,282 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 98 Tagen 2,282 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 14 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,434 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 3,728 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 21 Tagen 3,728 Milliarden US-Dollar an 13 Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten vier Banken eine Summe von 72 Millionen für eine Laufzeit von sieben Tagen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,05 (zuvor: 2,06) Prozent.

Esken will Fahrplan für weitere Koalitionsgespräche vereinbaren

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat für das am Donnerstag geplante Treffen des Koalitionsausschusses einen "Fahrplan" für die weiteren Gespräche über inhaltliche Veränderungen an der Regierungsarbeit angekündigt. "Das ist genau das, was wir morgen vereinbaren werden, einen Fahrplan, wie und wann wir die Gespräche führen, und wann wir sie auch zu einem Ergebnis führen können", sagte Esken im ZDF-Morgenmagazin.

Von der Leyen: Fehlendes Handelsabkommen wäre schlimmer für Großbritannien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält die EU besser als Großbritannien für den Fall gerüstet, dass ein Handelsabkommen nach dem Brexit nicht rechtzeitig zustande kommt. "Das würde unseren Interessen natürlich schaden, aber es würde das Vereinigte Königreich stärker treffen als uns", sagte von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg.

Macron im Streit um Rentenreform in Frankreich kompromissbereit

Nach zweiwöchigen Protesten gegen die Rentenreform hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kompromissbereit gezeigt: Der Staatschef sei willens, die Pläne "nachzubessern", erklärte der Elysée-Palast vor neuen Verhandlungen der Regierung mit den Gewerkschaften. Dies gelte insbesondere für die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf faktisch 64 Jahre. Der Präsident werde sein zentrales Reformvorhaben aber "weder aufgeben noch verfälschen", hieß es.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.