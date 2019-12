Europas größter Zuckerproduzent Südzucker schraubt nach einem überraschend guten Quartal seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr herauf. Dank besseren Geschäften im Spezialitäten-Segment und bei der Tochter Cropenergies dürfte das operative Ergebnis in den zwölf Monaten bis Ende Februar nun zwischen 70 und 130 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Bisher hatte das Management 50 bis 130 Millionen Euro angepeilt.

Beim Umsatz rechnet die Südzucker-Führung weiterhin mit 6,7 bis 7,0 Milliarden Euro. Im dritten Geschäftsquartal blieben die Erlöse mit gut 1,7 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das operative Ergebnis fiel mit 39 Millionen Euro wieder positiv aus, nachdem hier ein Jahr zuvor ein Verlust von 23 Millionen Euro gestanden hatte. In den Segmenten Zucker, Spezialitäten und CropEnergies hätten sich die Ergebnisse deutlich verbessert. Im Segment Frucht verzeichnete Südzucker allerdings einen "deutlichen Rückgang".

Die Südzucker-Aktie legte nach den Nachrichten kurzzeitig um fast drei Prozent zu, lag zuletzt aber nur noch mit rund einem Prozent im Plus bei 15,26 Euro. Die Konzerntochter Cropenergies hatte ihre Gewinnprognose bereits am Montag angehoben./stw/mis

ISIN DE0007297004 DE000A0LAUP1

