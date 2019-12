Wie bereits berichtet, bewegt sich der Sportartikelhersteller nun schon seit geraumer Zeit in einer Seitwärtsrange zwischen 265 und 288 Euro (siehe Chart). Innerhalb dieser war es in den vergangenen Wochen mehrfach möglich, Range-Trading zu betreiben. Das heißt, das Wertpapier wurde an der Oberkante der Seitwärtsrange verkauft und an der Unterkante gekauft. Auch jetzt bietet sich diese Tradingvariante erneut an, da der StopLoss sehr eng knapp oberhalb der Trendbegrenzung platziert werden kann. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...