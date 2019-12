Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in der Diskussion um die Behandlung des chinesischen Telekomausrüsters Huawei nach der Vergabe der 5G-Lizenzen erneut gegen einen prinzipiellen Ausschluß ausgesprochen und Behauptungen zurückgewiesen, China übe in dem Zusammenhang Druck auf die Bundesregierung aus. "Mir gegenüber ist von Druck durch die chinesischen staatlichen Stellen nichts geäußert worden", sagte Merkel bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

Die Kanzlerin forderte allerdings auch eine Gewährleistung von Sicherheitsaspekten ein. "Meine Haltung heißt: nicht von vornherein sagen, ein Unternehmen kommt überhaupt nicht infrage, aber auf der anderen Seite dann auch nicht blind zu sein, sondern schon den Vertrauensaspekt mit im Auge zu haben", sagte Merkel. "Ich bin gegen den prinzipiellen Ausschluss eines Unternehmens, aber ich bin dafür, dass wir alles tun, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört zum Biepsiel auch eine Diversifizierung der Angebote."

Merkel betonte, Huawei sei "in vielfältiger Weise bei den 2-, 3- und 4G-Netzen eingesetzt" worden, und in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen habe man laut den Telekommunikationsunternehmen "keine Verdachtsfälle bis jetzt geschöpft". 5G sei allerdings "wieder eine neue qualitative Stufe", und man müsse neu darüber nachdenken, räumte sie auch ein und betonte, "dass wir in diesem Fall durch Ericsson und Nokia zwei Unternehmen haben, die qualitativ auch sehr hochwertige Produkte anbieten".

SPD will nicht-vertrauenswürdige Hersteller ausschließen

Unterdessen forderte die SPD-Fraktion die Festschreibung eines Ausschlusses nicht- vertrauenswürdiiger Hersteller von dem Verfahren. Ein von der Fraktion dazu beschlossenes Positionspapier trete dafür ein, "dass wir im Bereich der 5G-Netze Sicherheit haben wollen, nicht abhörbar zu sein, aber auch nicht abschaltbar", sagte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider zu Journalisten.

"Beim Ausbau des 5G-Netzes sollten nicht-vertrauenswürdige Hersteller insbesondere dann, wenn nicht-rechtstaatlich kontrollierte Einflussnahme, Manipulation oder Spionage nicht auszuschließen sind, grundsätzlich ausgeschlossen werden (sowohl im Kern- wie im peripheren Netz)", heißt es in dem SPD-Papier. Unabhängigkeit und Sicherheit müstsen bei der Entscheidung über die Zulassung von 5G-Netzwerkanbietern absolute Priorität haben.

Auch aus der Union waren harte Ausschlusskriterien gefordert worden. Schneider betonte, der Koalitionspartner habe aber noch keine einheitliche Haltung. "Wenn sie eine Position haben, können wir auch versuchen, es übereinanderzulegen", deutete er eine mögliche gemeinsame Beschlussfassung an.

