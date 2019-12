Die Bundesnetzagentur folgt in ihrer Festlegung in weiten Teilen dem Vorschlag von Tennet. Anders als in den Antragskonferenzen gefordert verläuft nur ein kleiner Teil der Gleichstromverbindung in Bündelung mit der Autobahn A93.Suedostlink kommt voran: Die Bundesnetzagentur hat die Trasse für den zweiten Teil der Gleichstrom-Verbindung bekannt gegeben. Sie verläuft über 137 Kilometer vom oberfränkischen Hof bis nach Schwandorf in der Oberpfalz. Der Trassenkorridor ist 500 bis 1.000 Meter breit. Suedostlink wird in diesem Abschnitt in ganzer Länge als Erdkabel realisiert. Den Trassenverlauf für ...

