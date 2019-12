London (ots/PRNewswire) - Der führende Online-Buchmacher Betway gibt die Verlängerung der Partnerschaft mit BLAST Premier bekannt, eines der erfolgreichsten eSports-Turnieren.Der Vertrag, der auf die erfolgreiche Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen in 2019 aufbaut, bietet Betway verschiedenste Branding- und Content-Möglichkeiten über der Ausstrahlung der BLAST Premier verteilt.BLAST Premier, vormals BLAST Pro Series, ist als eins der meistbesuchten und innovativsten Counter-Strike Turnieren im eSports-Kalendar bekannt. Betway's Verlängerung kommt zur rechten Zeit für das globale Medienunternehmen, welches 2020 mit dem neuen Namen startet. Dies folgt dem unglaublichen Feedback der Fans zum Kreieren des besten Formates für die Zuschauer.Die 2020 Serie bietet ein neues Einspiel System, das jedem Team die Chance gibt, sich für das Global Final und den beiden Saison Finalen zu qualifizieren. Das Gewinnerteam des Global Final's wird stolze $1 Million davontragen.Betway's Adam Savinson, merkt dazu an:"Die eSports Gemeinschaft ist am Wachsen, da Turniere wie BLAST Premier die außerordentliche Begeisterung für den Sport verstärkt. 2020 verspricht ein aufregendes Jahr zu werden. Es wird ein neues Format und verschiedene Möglichkeiten sich als Team für die Serie zu qualifizieren geben.""Wir können es kaum erwarten mit BLAST ein zweites Jahr zusammen zu arbeiten, auf dem Momentum aufzubauen und Fans mit sehenswertem Content zu unterhalten." https://blog.betway.com/de/esports/betway-verstaerkt-das-engagement-fuer-die-blast-premier/BLAST'S Leo Matlock fügt hinzu:"BLAST Premier strebt an der Markenführer in eSports, Sport und im Mediensektor zu werden. Die Verlängerung mit dem angesehenen Buchmacher Betway, zum Zeitpunkt der Einführung des neuen Turnier-Angebots, ist der Beweis für die innovative Partnerschaft und Bestätigung für die Erfolgsgeschichte von BLAST."Über BetwayBetway ist stolz darauf, seinen Kunden ein maßgeschneidertes, unterhaltsames und transparentes Wetterlebnis zu bieten, das durch eine sichere und geschützte Umgebung gestützt wird. Betway ist Mitglied mehrerer bekannter Branchenverbände, darunter dem Independent Betting Adjudication Service (IBAS) sowie der Betting and Gambling Council (BGC), und ist durch die renommierte internationale Prüfagentur eCOGRA akkreditiert. Das Unternehmen ist zudem Partner der Professional Players Federation (PPF) und finanzieller Unterstützer einer Reihe von Responsible Gambling Organisationen, darunter Gamble Aware, Gordon Moody. Bet Know More, YGAM und der Gambling Awareness Trust (GAT).Über BLAST PremierBLAST ist ein führendes eSports- und Medienunternehmen. BLAST lieferte die hocherfolgreiche BLAST Pro Series 2019. In 2020, bringt BLAST das BLAST Premier Turnier mit in die Industrie ein. BLAST hat erstklassige Werbe- und Senderpartner und ist in der Lage neue Entertainment- und eSports-Events auf verschiedenen Plattformen allen Zuschauer der Welt zu präsentieren. BLAST hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und London.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926919/Betway_Logo.jpgPressekontakt:James ColeJames.Cole@betway.com+44-(0)7791-605096Original-Content von: Betway.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62021/4473121