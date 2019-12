DGAP-News: Phorms Education SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Phorms Education SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.01.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-12-18 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Phorms Education SE Berlin (nachfolgend auch 'Gesellschaft') Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionär*innen ein zu der am Donnerstag, 30. Januar 2020, um 11:00 Uhr im Sitzungssaal der Gesellschaft in 13355 Berlin, Ackerstraße 76, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung. I. *Tagesordnung* 1. Vorlage des festgestellten und geprüften Einzeljahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019, des gebilligten und geprüften Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 sowie des Berichtes des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 Diese Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 13355 Berlin, Ackerstraße 76, zur Einsichtnahme der Aktionär*innen aus. Auf Wunsch werden allen Aktionär*innen unverzüglich und kostenlos auch Abschriften übersandt. Der Verwaltungsrat hat am 12. Dezember 2019 den Einzeljahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. Da die Gesellschaft keinen handelsrechtlichen Gewinn erwirtschaftet hat, erfolgt kein Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Verwaltungsrat den Einzeljahresabschluss der Phorms Education SE sowie den geprüften Konzernabschluss der Phorms Education SE gemäß § 47 Absatz 5 SEAG bereits gebilligt und festgestellt hat. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors* Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 'Dem geschäftsführenden Direktor wird für den Zeitraum des Geschäftsjahres vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 Entlastung erteilt." 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates* Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 'Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für den Zeitraum des Geschäftsjahres vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 Entlastung erteilt." 4. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020* Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg wird zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses sowie zum Abschlussprüfer des Einzelabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020 gewählt." Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat eine freiwillige Unabhängigkeitserklärung im Sinne der Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. II. *Vorlagen* Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft, Ackerstraße 76, 13355 Berlin zur Einsicht der Aktionär*innen aus und werden allen Aktionär*innen auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen: * Gebilligter geprüfter Konzernabschluss der Phorms Education SE für das Geschäftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 * Festgestellter geprüfter Einzelabschluss der Phorms Education SE für das Geschäftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 * Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 III. *Teilnahmebedingungen* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionär*innen berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. IV. *Stimmrechtsvertretung* Aktionär*innen können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Gemäß § 13 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax oder per E-Mail zu erteilen. Wir bitten alle Aktionär*innen um eine vorherige Übersendung der Vollmacht per E-Mail an Simone.Steuer@Phorms.de. V. *Gegenanträge und Wahlvorschläge* Alle Aktionär*innen haben das Recht, Gegenanträge mit Begründung zu Vorschlägen des Verwaltungsrates zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge, die nicht begründet werden müssen, vorab der Gesellschaft zu übermitteln. Die Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unter den in § 126 Abs. 1 AktG und § 127 AktG geregelten Voraussetzungen vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen gemäß § 126 Abs 1 AktG, § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: Phorms Education SE Rechtsanwältin Hannah Donati Ackerstraße 76 13355 Berlin Oder per E-Mail: Hannah.Donati@Phorms.de Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionär*innen, die der Gesellschaft vorab nicht übermittelt worden sind, sind in der Hauptversammlung nur dann vom Versammlungsleiter zu beachten, wenn sie dort mündlich gestellt werden. Berlin, im Dezember 2019 *Phorms Education SE* _Der Verwaltungsrat_

