Aixtron, nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Herzogenrath, hatte zuletzt mit positiven Meldungen aus dem operativen Geschäft auf sich aufmerksam gemacht. So gab man vor gut einer Woche etwa bekannt, dass PlayNitride Inc. aus Taiwan "die AIX G5+ C MOCVD-Anlage von Aixtron für die Herstellung von Galliumnitrid- (GaN-) basierten MicroLED qualifiziert hat". Die Aktie von Aixtron legte in der Folge um rund fünf Prozent zu. ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...