Berlin (ots) - Das Einkommen der Deutschen ist so ungleich verteilt wie noch nie. Fast ein Fünftel der Bevölkerung waren 2018 laut Statistischem Bundesamt von Armut bedroht. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher für europäische Sozialpolitik von B90/Die Grünen, sagt: "Die aktuellen Zahlen sind ein erneuter Beleg für das Versagen der Bundesregierung beim Kampf gegen Armut." Die Grünen fordern deshalb einen höheren Mindestlohn von 12 Euro, höhere Steuern für Vermögende und eine Kindergrundsicherung. Aber schafft das mehr soziale Gerechtigkeit? Darüber diskutiert Michel Friedman mit Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin von B90/Die Grünen im Bundestag, und Kai Whittaker, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales von der CDU im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman (http://www.welt.de/studiofriedman) und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT