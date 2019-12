Google hat ein neues Feld für sich entdeckt. Mithilfe eines riesigen Netzwerks an Wildkameras überwacht der Konzern die Population verschiedener Tierarten. Eine KI klassifiziert die Tiere auf den Aufnahmen. Mit einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Programm will Google Tiere in Zukunft besser schützen und zum Arterhalt beitragen. Unterstützung bekommt das Unternehmen dabei von Conversation International, einer Non-Profit-Organisation aus den Vereinigten Staaten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die weltweite Biodiversität an Pflanzen, Tieren und auch Landschaftsformen zu schützen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...