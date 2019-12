Mit einer Aktualisierung der eigenen Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr meldete sich die Südzucker AG am Mittwoch. Da verwies das Unternehmen auf die Eckdaten des 3. Quartals des laufenden Südzucker-Geschäftsjahrs 2019/2020. Dieses weicht vom Kalenderjahr ab; damit keine Verwirrung aufkommt: Bei besagtem 3. Quartal des GJ 2019/2020 geht es um den Zeitraum vom 1.9. bis zum 30.11.2019. Und da hat Südzucker laut eigenen Angaben einen Umsatz von 1,713 Mrd. Euro erzielt - was in etwa auf ... (Peter Niedermeyer)

