NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen starten zurückhaltend in den Handel am Mittwoch, gleichwohl wurden neue Rekordstände erreicht. Das zwischen den USA und China erzielte Teil-Handelsabkommen sorgt kaum noch für Kursbewegungen. Zumal bisher nur wenige Details bekannt sind, ganz zu schweigen davon, dass es bisher nicht unterzeichnet wurde. Marktteilnehmer verweisen zudem darauf, dass die Risikobereitschaft der Anleger mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage zunehmend nachlässt.

Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 28.299 Punkte, der S&P-500 verbessert sich ebenfalls um 0,1 Prozent, wie auch der Nasdaq-Composite.

"Da es bisher keine weiteren Details zum Handelsabkommen gibt oder wann mit einer Unterzeichnung zu rechnen ist, liegt über den Märkten eine gewisse Nervosität", so Raffi Boyadjian, Senior Investment-Analyst bei XM. Doch auch ohne neue Treiber sollte die positive Stimmung aus der Übereinkunft bis Jahresende andauern, da die Handelsaktivitäten zunehmend nachlassen dürften.

Neue Impulse sind am Mittwoch nicht auszumachen. Konjunkturseitig stehen keine kursbewegenden Daten auf der Agenda.

Die Anleger dürften indessen auf das Votum des Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump schauen. Das sogenannte Impeachment des Präsidenten in der Ukraine-Affäre gilt aufgrund der Mehrheitsverhältnisse als sicher. Allerdings gilt es auch als sicher, dass das Verfahren im republikanisch dominierten Senat scheitern wird.

Fedex knicken nach Gewinneinbruch ein

Unter den Einzelwerten rutschen Fedex um 8,9 Prozent abwärts. Belastet von höheren Kosten und der gekappten Geschäftsbeziehung mit Amazon hat der Logistiker im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und das vierte Mal in Folge die Prognose für das laufende Jahr gesenkt.

Um 1,1 Prozent nach unten geht es für Fiat Chrysler. Die Fusion der beiden Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler Automobiles ist beschlossene Sache. Die Unternehmen haben eigenen Angaben zufolge eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet, die von den Kernaktionären unterstützt werde.

Cintas steigen um 4,5 Prozent. Der Hersteller von Berufsbekleidung und Uniformen hat sowohl Gewinn wie auch Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und die Prognosen der Analysten übertroffen.

Pacific Gas & Electric (PG&E) verbessern sich um 7,6 Prozent. Der kalifornische Energieversorger hat mit den Behörden einen Milliarden-Vergleich wegen seiner Verantwortung für verheerende Waldbrände in den vergangenen beiden Jahren ausgehandelt. Ein Entwurf des Vergleichs, den die zuständige kalifornische Aufsichtsbehörde veröffentlichte, sieht vor, dass PG&E fast 1,7 Milliarden Dollar zahlen muss.

Ölpreise geben nach

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen nach unten, nachdem die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten des privaten American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend erneut einen Anstieg aufgezeigt hatten. Für Bewegung könnten die im Handelsverlauf veröffentlichten offiziellen Daten der Energy Information Administration sorgen. Volkswirte erwarten hier beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen Barrel. Die US-Sorte WTI gibt um 0,8 Prozent nach auf 60,47 Dollar, die europäische Sorte Brent verliert 0,5 Prozent auf 65,76 Dollar.

Die Nachfrage nach vermeintlich sicheren US-Anleihnen lässt etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt bei sinkenden Kursen um 1,9 Basispunkte auf 1,90 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich hingegen kaum verändert bei 1.475 Dollar.

Das Pfund läuft nach den Abschlägen vom Vortag aufgrund der erneut aufgekommenen Brexit-Sorgen auf dem niedrigeren Niveau seitwärts. Zuletzt notierte es bei 1,3083 Dollar nach 1,33 in der Spitze am Dienstag.

==== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.298,90 0,11 31,74 21,31 S&P-500 3.194,83 0,07 2,31 27,44 Nasdaq-Comp. 8.830,99 0,09 7,63 33,09 Nasdaq-100 8.587,64 0,14 11,94 35,67 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,63 0,4 1,63 42,9 5 Jahre 1,72 1,3 1,70 -20,6 7 Jahre 1,84 2,2 1,82 -41,0 10 Jahre 1,90 1,9 1,88 -54,3 30 Jahre 2,33 2,2 2,31 -73,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Uhr Di., 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1121 -0,30% 1,1139 1,1152 -3,0% EUR/JPY 121,83 -0,25% 121,91 122,16 -3,1% EUR/CHF 1,0909 -0,21% 1,0922 1,0936 -3,1% EUR/GBP 0,8500 +0,08% 0,8499 0,8490 -5,6% USD/JPY 109,55 +0,04% 109,45 109,53 -0,1% GBP/USD 1,3083 -0,37% 1,3112 1,3135 +2,5% USD/CNH (Offshore) 7,0021 +0,06% 7,0039 6,9924 +1,9% Bitcoin BTC/USD 6.671,76 +1,46% 6.590,01 6.698,51 +79,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,47 60,94 -0,8% -0,47 +24,7% Brent/ICE 65,76 66,10 -0,5% -0,34 +18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.475,06 1.476,20 -0,1% -1,14 +15,0% Silber (Spot) 16,96 17,05 -0,5% -0,09 +9,5% Platin (Spot) 932,00 928,10 +0,4% +3,90 +17,0% Kupfer-Future 2,80 2,82 -0,4% -0,01 +5,5% ====

