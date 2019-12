Kommendes Jahr will auch die Bundesregierung grüne Anleihen ausgeben. Wesentlich später, als andere europäische Länder.

Die Bundesregierung will in der zweiten Jahreshälfte 2020 erstmals in den boomenden Markt für "grüne Anleihen" einsteigen. Das Emissionsvolumen soll sich "im hohen einstelligen oder im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich" bewegen, sagten mehrere mit den Planungen des Finanzministeriums vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur ...

