BERLIN (Dow Jones)--Die erste Bundesbehörde des Auswärtigen Amtes wird ihren Sitz in der Stadt Brandenburg an der Havel erhalten. Mit der Wahl für den brandenburgischen Ort westlich von Berlin wolle die Bundesregierung einen Beitrag zur Dezentralisierung leisten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Einen entsprechenden Vorschlag von Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte das Bundeskabinett am Morgen bewilligt.

Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten soll die erste nachgeordnete Behörde des Ministeriums werden und Anfang 2021 die Arbeit aufnehmen. Zu den Aufgaben zählten die Verwaltung, das Fördermittelmanagement und die Visabearbeitung. Mindestens 200 Stellen könnten dabei entstehen, ergänzte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Langfristig sei geplant, die Visabearbeitung nur noch in Brandenburg/Havel durchzuführen "und nicht an Standorten der deutschen Auslandsvertretung". Durch die Digitalisierung der Antragsverfahren sei die Verlagerung ins Inland möglich.

Maas hatte Anfang der Woche im Rahmen der Fachkräftestrategie der Bundesregierung zugesagt, bei der Bearbeitung von Visumsanträgen schneller zu werden. Die deutsche Wirtschaft beklagte, dass Einreisewillige mitunter monatelang auf ihre Visa warten müssen.

December 18, 2019 10:25 ET (15:25 GMT)

