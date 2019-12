Eines der größten Schiffsunglücke war der Untergang der Central America am 12. September 1857. Der dreimastige Passagier-Raddampfer befand sich auf der Route Panama-Havanna-New York. Mit mehreren Tonnen Gold sank das Schiff in einem Hurrikan, kurz bevor es New York erreichte. Mit an Bord waren extrem seltene Goldmünzen. 1988 begann man mit der Bergung und rettete im Lauf der Jahre Münzen und Goldbarren in Millionenhöhe. Die Bergungsarbeiten dauern noch heute an. Nun wurden kürzlich neun Silbervierteldollar ...

