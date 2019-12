Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1123 US-Dollar. Damit erholte sie sich nur leicht von ihrem Tagestief und notierte merklich tiefer als am Morgen. Zum Schweizer Franken ist der Euro zuletzt auf 1,0908 gefallen, während sich das USD/CHF-Paar (0,9806) zur Wochenmitte per saldo kaum bewegt ...

