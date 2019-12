ROUNDUP: Steigender Ifo-Index macht Hoffnung - Volkswirte aber vorsichtig

MÜNCHEN - Eine gestiegene Stimmung in der deutschen Wirtschaft macht Hoffnung auf eine bessere Konjunktur. Wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima im Dezember um 1,2 Punkte auf 96,3 Zähler. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr und der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, allerdings nur auf 95,5 Punkte.

ROUNDUP 2: US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 - Protest aus Berlin und Moskau

WASHINGTON/MOSKAU - Auf den letzten Metern wollen die USA die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Deutschland noch stoppen. Dazu verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz mit Sanktionen gegen die Leitung. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Allerdings dürfte das Projekt, das rund zehn Milliarden Euro kostet, kaum noch aufzuhalten sein. Es ist kurz vor der Fertigstellung. Moskau sieht in den Sanktionen einen Versuch Washingtons, US-Energieinteressen zu verfolgen, um teureres Flüssiggas auf den EU-Markt zu bringen.

ROUNDUP: Energieverbrauch in Deutschland gesunken - Erneuerbare legen zu

BERLIN - Der Energieverbrauch in Deutschland ist 2019 nach vorläufigen Berechnungen um 2,3 Prozent gesunken. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) bezifferte den gesamten Energiekonsum auf 437,3 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten. Da der Verbrauch von Braun- und Steinkohle besonders stark gesunken ist, geht sie zudem von einer Abnahme der Kohlendioxid-Emissionen um reichlich 50 Millionen Tonnen aus. Das sei ein Minus von gut 7 Prozent, teilte die AGEB am Mittwoch mit. 2018 hatte der energiebedingte CO2-Ausstoß 710 Millionen Tonnen betragen.

ROUNDUP: Bauindustrie rechnet mit 300 000 neuen Wohnungen im laufenden Jahr

BERLIN - Der Wohnungsbau bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber der deutschen Bauindustrie. Für das laufende Jahr rechnen die beiden größten Branchenverbände mit rund 300 000 neuen Einheiten, wie der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) am Mittwoch in Berlin mitteilten. Das wären rund 13 000 Wohnungen mehr als noch im Jahr davor.

ROUNDUP/Klimapaket: Vermittlungsausschuss gibt grünes Licht für Kompromiss

BERLIN - Der Weg für niedrigere Preise bei Bahntickets im Fernverkehr und einen Steuerbonus bei der energetischen Sanierung von Wohnhäusern ab Anfang 2020 ist frei. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag stimmte am Mittwoch einem Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung zu. "Es wird mehr Klimaschutz geben und es wird auch mehr sozialen Ausgleich für die Bürgerinnen und Bürger geben", sagte die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), in Berlin. Der Kompromiss habe das Klimapaket besser gemacht.

Macron hält an Rentenreform fest - offen für Verbesserungen

PARIS - Der französische Präsident Emmanuel Macron will trotz Streiks an der geplanten Rentenreform festhalten. Er sei aber bereit, die Pläne in Gesprächen mit Gewerkschaften, der Staatsbahn SNCF und den Pariser Verkehrsbetrieben RATP zu verbessern, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch den Präsidentenpalast. Der Präsident hoffe, dass es während der Weihnachtsfeiertage keine Streiks geben werde, hieß es weiter.

Von der Leyen warnt vor hartem Bruch mit Großbritannien Ende 2020

STRASSBURG - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor einem harten Bruch mit Großbritannien Ende 2020 gewarnt. Die Zeit zum Abschluss eines Partnerschaftsabkommens vom geplanten Brexit am 31. Januar bis zum Auflauf der Übergangsfrist Ende 2020 sei sehr kurz, sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament. Für einen schnellen Start der Verhandlungen werde die Kommission deshalb schon am 1. Februar ein Mandat vorlegen.

Japan: Sinkflug der Ausfuhren setzt sich verlangsamt fort

TOKIO - Der Sinkflug des japanischen Außenhandels hat sich im November fortgesetzt, wenn auch mit kleinem Hoffnungsschimmer. Die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,9 Prozent zurück, wie aus Regierungszahlen vom Mittwoch hervorgeht. Es ist der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigem Export. Allerdings fiel dieser etwas schwächer aus als im Vormonat. Zudem hatten Analysten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang erwartet.

