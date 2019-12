FRANKFURT (Dow Jones)--Munich Re erwirbt das Bürohochhaus 330 Madison Avenue in New York City. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer ist nach Angaben eines Munich-Re-Sprechers der Fonds Abu Dhabi Investment Authority.

Das Gebäude befindet sich in Midtown New York in unmittelbarer Nähe der Grand Central Station sowie unweit der New York Public Library und des Bryant Park. Der Bereich um Grand Central gewinne durch die hervorragende öffentliche Anbindung, das derzeit stattfindende Rezoning sowie spektakuläre Neubauten in der Nachbartschft wie den 427 Meter hohen One Vanderbilt sowie den geplanten Neubau von JP Morgan an Attraktivität.

Das Bürohochhaus mit rund 80.000 Quadratmeter Gesamtmietfläche ist zu 95 Prozent vermietet, unter anderem an Guggenheim Partners, Jones Lang LaSalle und HSBC.

Das Gebäude ergänze das Gebäude das Immobilienportfolio des weltweit größten Rückversicherers "um eine herausragende Adresse". Auch sei der US-Immobilienmarkt aus Renditegesichtspunkten derzeit dem kontinentaleuropäischen überlegen. Munich Re will im Lauf der Zeit die Geschäftsaktivitäten in New York dort bündeln.

Das 39 Stockwerke hohe Gebäude wurde 1963 erbaut und von Ely Jacques Kahn entworfen, einem der Väter der New Yorker Skyline. Es wurde 2012 umfassend renoviert.

Der Verkäufer wurde bei der Transaktion von CBRE beraten, die Munich Re Tochter MEAG von Eastbanc.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2019 10:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.