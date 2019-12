Das Mandat erstreckt sich auf künftige Akquisitionen hochwertiger Büro- und Logistikgebäude in Europa und in den USA.Genf - 2017 lancierte Mirabaud Asset Management spezialisierte Anlagelösungen in den Bereichen Private Equity und Immobilien. Nun erhielt die Investmentsparte von Mirabaud von einem führenden Finanzinstitut im Nahen Osten ein Beratungsmandat für Immobilienanlagen. Das Mandat erstreckt sich auf künftige Akquisitionen hochwertiger Büro- und Logistikgebäude in Europa und in den USA.

