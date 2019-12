Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) liefert heute eine gute News und der Kurs fällt - warum? Wir denken wir ahnen es... Sie sind wieder da? Reflexartig wird heute der alte Börsenspruch "Sell on good news." Bemüht, um zu erklären, dass Evotec "voll im Lauf" auf einmal bröckelnde Kurse zeigt. 23,44 EUR sah man schon und dann fiel der Kurs auf 22,10 EUR um sich dann leicht wieder auf 22,32 EUR zu erholen - (16:45 Uhr). Was ist passsiert? Es gab eine gute Nachricht - eine gute Nachricht, keine Knallernachricht, die die ganze Phantasie aus der Aktie nehmen könnte und die zu "sell on good news" führen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...