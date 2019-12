Von Giulia Petroni

BILBAO (Dow Jones)--Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) verkauft ein abgeschriebenes Portfolio im Wert von brutto 2,5 Milliarden Euro an die schwedische Intrum AB. Die Transaktion ist die jüngste in einer Reihe von Portfolioverkäufen - meist Immobilien- und Hypothekenportfolios - die in den letzten zwei Jahren abgeschlossen wurden, wie die spanische Bank mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2019 11:35 ET (16:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.