Weil der Fachkräftemangel immer drängender wird, vereinbaren Unternehmer Abwerbeverbote. So bleiben Löhne moderat und Experten im Haus. Doch die Praxis ist wohl illegal - und andere Länder gehen dagegen bereits vor.

Um die letzten Details für die Suche nach einem IT-Chef zu besprechen, war Headhunterin Anke Hoffmann eigens aus Berlin zu ihrem Auftraggeber gereist, einem Familienunternehmer auf der Schwäbischen Alb. Um die 40 Jahre sollte der Gesuchte sein, Erfahrungen in der Einführung eines neuen Systems mitbringen. Fehlte nur noch die Liste der Firmen, bei denen Hoffmann nach Kandidaten suchen sollte. Auf der stehen meist Wettbewerber, Unternehmen aus verwandten Branchen oder jedenfalls mit ähnlichen Aufgaben. Sie machte ihre Vorschläge, es wurde viel genickt. Doch dann fiel noch ein letzter, nur vermeintlich harmloser Satz: Sie solle doch das Unternehmen im Nachbarort und einen bestimmten Konkurrenten von der Liste streichen. "Mit denen haben wir ein Gentlemen's Agreement."

So freundschaftlich der Ausdruck, so fatal ist seine Auswirkung für diejenigen, die von den Absprachen solcher Gentlemen betroffen sind. Denn deren Vereinbarungen, präziser Abwerbeverbote genannt, schränken die Karrierechancen für Angestellte mitunter massiv ein. Sie bleiben deshalb bei einem Unternehmen hängen, obwohl sie in ihrer Region gerne den Arbeitgeber wechseln würden. Am liebsten mit einer Beförderung, zumindest mit höherem Gehalt. Von den Vereinbarungen selbst erfahren sie fast nie etwas, wundern sich höchstens, wenn sie ausgerechnet vom anderen großen Unternehmen vor Ort nie auch nur zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, so beobachtet es etwa Daniela Seeliger, Kartellrechtlerin bei Linklaters. "In den meisten Fällen glauben die Unternehmenslenker, ihr Tun sei völlig in Ordnung und Fairplay", sagt Sascha Dethof, Rechtsanwalt von der Kanzlei Fieldfisher. Denn ihnen sei nicht bewusst, dass es im Ergebnis das Gleiche ist wie eine Preisabsprache. In den USA haben Gerichte bereits hohe Strafen verhängt. Und einige Experten fordern, selbst bislang legale Abwerbeverbote abzuschaffen.

Auch wenn das Bundeskartellamt solche Fälle noch nicht aufgegriffen hat: Die höchstwahrscheinlich illegalen Absprachen sind erschreckend weit verbreitet, wie zwei Umfragen für die WirtschaftsWoche zeigen: 47 Prozent der Headhunter, die der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater befragte, berichteten, sie würden regelmäßig oder häufig von ihren mittelständischen Auftraggebern gebeten, wegen Abwerbeverboten bestimmte Firmen bei der Suche nach Fachkräften außen vor zu lassen. Bei Konzernen erleben dies hingegen nur 15 Prozent der Personalberater.

Plaudern im Tennisverein

Die Diskrepanz lässt sich erklären: Konzerne sitzen meist in Großstädten, wo sich der Arbeitsmarkt kaum durch solche Absprachen steuern ließe. Zudem haben sie strenge Compliance-Kontrollen. Familiengeführte Firmen hingegen sind eher auf dem Land angesiedelt - und ihre Inhaber laufen sich dort ohnehin tagtäglich über den Weg: Sie sitzen zusammen beim Rotary Club oder im Tennisverein, begegnen sich beim Benefizkonzert oder im Schützenverein. Man spricht übers Geschäft und verabredet nebenbei, sich nicht gegenseitig die Löhne hochzutreiben und Leute abspenstig zu machen. Ziemlich praktisch, zumindest für sie.

Auch Unternehmer, die eigentlich im harten Wettbewerb miteinander stehen, begegnen sich auf Messen oder Verbandsterminen. Dort teilt man die Alltagssorgen miteinander und beschließt, zumindest ...

