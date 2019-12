Erleben die Aktienmärkte bald das Gegenteil von dem, was im Dezember vor einem Jahr passiert? Damals brachen die Aktienmärkte massiv ein - wahrscheinlich wegen der restriktiven Fed-Politik damals mit "Autopilot" und Ankündigung weiterer Zinsanhebungen. Nun ist das Gegenteil der Fall: die Fed geht "all in" wegen der Turbulenzen am Repo-Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...