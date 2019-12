Für den europäischen Markt sind Anhängelasten bei Fahrzeugen wichtig. Volvos Tochter Polestar hat nun angekündigt, dass der Polestar 2 eine Anhängelast von 1,5 Tonnen bewältigen können wird. Das Fahren mit Anhängern und Wohnwagen ist zwar nicht nur in Europa gängig. Auch in den USA werden angehängte Lasten gezogen. Dort allerdings verwenden diejenigen, die regelmäßig Anhängelasten bewegen wollen, dedizierte Zugmaschinen, wie den Bestseller Ford F 150, und nicht Autos der Kompaktklasse, wie hierzulande üblich. Anhängelasten an Elektro-Autos noch unüblich So erklärt sich, dass der SUV...

Den vollständigen Artikel lesen ...