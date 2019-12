Die laufende Anhörung zum Impeachmentverfahren dämpft den Handel kaum: Die Wall Street knüpft an ihre Gewinne vom Vortag an.

Die Wall Street hat am Mittwoch ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die drei führenden Indizes erreichten erneut Höchststände, was Börsianer auf günstige Konjunkturaussichten zurückführten. In den vergangenen Wochen habe es gute Nachrichten zur Wirtschaftsentwicklung gegeben, sagte Marktökonom Peter Cardillo vom Wertpapierhändler Spartan Capital Securities.

Für einen Dämpfer sorgte allerdings eine Gewinnwarnung von FedEx. Sorgenfalten trieb Investoren die Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein Amtsenthebungsverfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...