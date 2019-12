Der Zusammenschluss der beiden Autokonzerne PSA (WKN: 852363) und Fiat Chrysler Automobiles (WKN: A12CBU) ist beschlossene Sache. Dazu wurde eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet.

In der offiziellen Mitteilung heißt es, das neue Unternehmen verfüge über die Ressourcen, um "an der Spitze einer neuen Ära der nachhaltigen Mobilität" zu stehen. Beide Seiten einigten sich auf ein Verhältnis ihrer Anteile am neuen Konzern von je 50 Prozent. PSA-Anteilseignern gehören in Zukunft also 50 Prozent am neuen Unternehmen, ebenso wie den Fiat Chrysler-Aktionären. Gemeinsam plant man einen Jahresumsatz von knapp 170 Milliarden Euro.

Hohe Spareffekte

Die Nachricht kommt nicht ganz überraschend, da Vertreter beider Konzerne seit Monaten Gespräche führen und die milliardenschwere Fusion von Fiat Chrysler mit Renault zuvor geplatzt war. Auch wirtschaftlich macht der Zusammenschluss Sinn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...