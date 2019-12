Auf Zypern dankt Kramp-Karrenbauer Soldaten für ihre Auslandseinsätze, die dem Frieden und der Stabilität dienten. Und sie warnt vor Rechtsextremismus in der Truppe.

Im Streit um mögliche rechtsextreme Netzwerke will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer jeden Verdacht in der Bundeswehr konsequent verfolgen. "Wir gehen gegen jede Form von Rechtsextremismus entschlossen und kompromisslos vor. Dafür trägt jeder Einzelne persönlich Verantwortung", sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch vor einem Besuch bei Bundeswehr-Soldaten auf Zypern.

Jeder solle sich bewusst sein, dass man sich mit einer Mitgliedschaft in dem Verein Uniter und mit dem Tragen entsprechender Symbolik selbst dem Verdacht aussetze, in der Nähe rechtsextremer Netzwerke und Chats zu stehen, so die CDU-Politikerin. Der Verein Uniter steht unter Rechtsextremismus-Verdacht. Die Behörden prüfen dies, haben aber bisher keine Details zu Vorwürfen von Kritikern veröffentlicht.

In die Schlagzeilen geraten war Uniter in den letzten Tagen wegen eines Streits um den CDU-Kreispolitiker Robert Möritz in Sachsen-Anhalt. Der Beisitzer des CDU-Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld hatte eingeräumt, 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen zu sein. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...