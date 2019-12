XENDEE Inc. wurde ausgewählt, um erschwingliche Fight-Through-fähige Mikrogrids für die US-Garnison Bavaria in Garmisch zu entwickeln. Mit allen Einrichtungen und rund 40.000 Soldaten und Zivilisten ist die US-Garnison Bavaria die größte US-Basis außerhalb der Vereinigten Staaten.

XENDEE wurde beauftragt, Konstruktionslösungen zu liefern, die die Zuverlässigkeit und Flexibilität der Energieversorgung erhöhen und gleichzeitig neue Services bieten, wie z. B. die Möglichkeit, längere Stromausfälle bei Versorgungsunternehmen ausschließlich mithilfe erneuerbarer Energien und Energiespeichern sicher zu überbrücken.

Michael Stadler, CTO von XENDEE, sagte: "Unsere Plattform wird täglich zum Managen geschäftskritischer Mikrogrid-Projekte im Umfang von über 3 Milliarden Dollar genutzt. Wir wissen, wie wichtig sichere Energie für militärische Planer ist und sind sehr stolz auf diese Kooperationsmöglichkeit mit der USAG Bavaria."

Das XENDEE-Team arbeitet gemeinsam mit dem USAG-Personal an der konzeptionellen, technischen und elektrischen Auslegung von Mikrogrid-Systemen, die die Energiesicherheit und Belastbarkeit im Vergleich zu kleinen, speicherlosen Stromversorgungssystemen kostengünstig verbessern.

XENDEE Mitbegründer und Chief Software Architect Scott Mitchell erläutert hierzu: "Unsere Technologie hat sich zur führenden Plattform entwickelt, was die Unterstützung von Entscheidungen zur Planung kontinuierlicher Energiesicherheit betrifft. Die XENDEE-Plattform bewertet und generiert automatisch die optimalen Energiesysteme, ist 90 schneller und liefert mehr Wertströmen als jede andere Software. Wir sind sehr stolz darauf, mit der US Army zusammenzuarbeiten, um kostengünstige dezentrale Energielösungen zu entwickeln, die einen praktischen Nutzen bieten und gleichzeitig ihren Betrieb nachhaltiger und widerstandsfähiger machen."

Über XENDEE: XENDEE entwickelt Software, die Planern und Investoren hilft, die technische und finanzielle Leistungsfähigkeit von Mikrogrids sicher zu überprüfen. Die XENDEE-Plattform spricht ein breites Publikum an, das von Geschäftsentscheidern bis hin zu Wissenschaftlern reicht, die Spitzenforschung betreiben. XENDEE will sich auf die Unterstützung hoher Investitionen in Mikrogrids, Smart-Grids, die breitflächige Implementierung erneuerbarer und alternativer Energietechnologien sowie die Notwendigkeit konzentrieren, für eine weiterhin zuverlässige Stromversorgung bei der Integration von erneuerbaren Energiequellen sorgen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191218005818/de/

Contacts:

Pressekontakt

Kerry Ziegler

XENDEE Media Support

press@xendee.com