Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, hat die hohe Spendenbereitschaft der Deutschen gelobt. "Die Deutschen sind gerne bereit, Menschen in Notsituationen zu helfen. Die Spendenbereitschaft steigt dann, wenn die Menschen ein konkretes Projekt unterstützen können und wissen, wofür ihr Geld ausgegeben wird", sagte Hasselfeldt dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstagsausgabe).



Bei Privatspenden sei "besonders der Anteil der älteren Menschen und Rentner sehr groß. Vielleicht auch deshalb, weil sie in ihrem Leben schon viele positive Erfahrungen mit der Arbeit des Roten Kreuzes oder anderer Wohlfahrtsorganisationen gemacht haben", so die DRK-Präsidentin weiter. Ältere hätten häufig auch andere finanzielle Möglichkeiten als etwa junge Familien, die noch mehr für sich selbst und ihre Kinder sorgen müssten, sagte Hasselfeldt.