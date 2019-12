Online-Shopping mit Bezahlen auf Rechnung ist eine beliebte Zahlungsmethode. Doch nicht jeder kann sie in Anspruch nehmen. Der Grund? Die Bonitätsprüfung.Online-Käufe per Rechnung zu bezahlen ist bei Kunden beliebt. Man bekommt die Ware zugestellt, kann die Kleidung anprobieren oder Elektrogeräte auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen und gegebenenfalls zurückschicken - ohne einen Cent dafür gezahlt zu haben. Doch was für den Kunden so schön klingt, ist für den Händler mit einem hohen Risiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...