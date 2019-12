Erfahrener globaler Marktführer für Martech-Dienstleistungen und Multichannel-Marketing-Experte Lavoie verstärkt das Führungsteam von Airship

Das Unternehmen für Kundenbindung Airship gab heute bekannt, dass Michael Lavoie als Senior Vice President of Customer Success in sein Executive-Leadership-Team aufgenommen wurde. In dieser Funktion wird Lavoie das globale Kundenerfolgs-Team von Airship leiten, das für alle Kundenbeziehungen nach einem Verkauf und die Bereitstellung aller Dienstleistungen für die Kunden von Airship verantwortlich ist. Er wird direkt an den CEO und President Brett Caine berichten.

Lavoie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung globaler Kundendienstorganisationen für Marketing-Technologieunternehmen und lieferte kreative, kundenorientierte Lösungen, die das Umsatzwachstum fördern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Zuletzt war Lavoie Chief Customer Officer bei Marketing Evolution, einem führenden Anbieter von Online-to-Offline-Marketing-Atttributionssoftware. Davor war Michael SVP of Customer Success bei TapClicks, einem Software-Unternehmen für Datenvisualisierung und Marketing Operations. Bei Ebay Enterprise Marketing Solutions war Lavoie dafür verantwortlich, drei verschiedene Unternehmen E-Mail, Marketingdaten-Management und Mobile in eine einzige Betriebseinheit zu integrieren und gleichzeitig die Organisation des Kundenerfolgs zu optimieren, um die Qualität und Aktualität des Kundensupports zu verbessern. Lavoie hatte in seinen 14 Jahren bei Epsilon mehrere Führungspositionen inne, darunter EVP of Global Digital Operations, wo er die Bereitstellung digitaler Dienste in allen Regionen überwachte und an der Akquisition und Integration mehrerer Unternehmen beteiligt war.

"Michaels unglaublich gründliche Erfahrung beim Aufbau und der Leitung von erstklassigen Kundenerfolgsorganisationen ist für Airship und unsere Kunden von enormem Wert", sagte Brett Caine, CEO und President von Airship. "Als jüngstes Mitglied unseres Executive-Leadership-Teams wird Michaels Erfolgsbilanz in den Bereichen Multichannel-Marketing-Services, operative Exzellenz und Nachwuchsförderung für unser Unternehmen und die von uns betreuten globalen Marken von enormem Nutzen sein."

"Weltweit ist das Kundenerlebnis genauso entscheidend wie die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens, und mobiles Engagement ist wegweisend für eine echte digitale Transformation", sagte Michael Lavoie, SVP of Customer Success bei Airship. "Ich freue mich darauf, unsere unglaublich talentierten Kundenerfolgs-Teams und Service-Angebote zu erweitern, um sicherzustellen, dass alle Kunden auf der ganzen Welt über das Fachwissen, den Support und die technischen Ressourcen verfügen, um ihre Ziele zu übertreffen und einen höheren Geschäftswert zu erzielen."

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit am meisten geschätzten Unternehmen verlassen sich auf die Kundenengagement-Plattform von Airship, um tiefere Verbindungen zu den Kunden herzustellen, indem sie kanalübergreifend unglaublich relevante, orchestrierte Botschaften liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Daten auf Benutzerebene, Engagement-Kanäle, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, mobile Wallet Cards und mehr genau der richtigen Person im richtigen Moment zu liefern wodurch Vertrauen aufgebaut, Engagement gesteigert, Maßnahmen vorangetrieben werden und Mehrwert geschaffen wird.

