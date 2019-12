"Münchner Merkur" zur Nordsee-Pipeline:

"Mit dem Kopf durch die Wand ist in der Regel nicht die klügste Routenplanung. Merkels Deutschland hat es mit der Nordsee-Pipeline dennoch versucht. Und steht nach dem Sanktionsbeschluss beider US-Kongresskammern vor dem Scherbenhaufen seiner dilettantischen Energiepolitik. Man muss die knallharte Interessenspolitik eines Donald Trump nicht mögen, um zu erkennen, dass sich die Bundesregierung in die Sackgasse manövriert hat. Mal wieder. Schon die Alleingänge beim Asyl und dem Atomausstieg endeten teuer. Die Bilanz der Kanzlerin ist ernüchternd: Sie hat Deutschland energiepolitisch von Russland abhängig gemacht, in der digitalen Infrastruktur - Stichwort G5 - von China und asylpolitisch von der Türkei. Der Tag wird kommen, da diese "Freunde" Berlin dafür die Quittungen präsentieren."/be/DP/jha

