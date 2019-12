"Allgemeine Zeitung" zur Fusion PSA/FiatChrysler:

"Kostenkiller Carlos Tavares als starker Mann der Nummer vier dürfte trotz seines Faibles für die Rennfahrerei Emotionen keine Vorfahrt einräumen. Kurzum: Es wird ausgekehrt. Möglichst leise, um keine Verwerfungen in Frankreich und Italien auszulösen, wo der Siedepunkt für Proteste anders als in Deutschland niedrig liegt. Darauf achten schon die Regierungen und Familieneigentümer. Deshalb dürfte Opel weiter eingedampft werden - auch im Entwicklungszentrum. Denn Tavares steht nun mal für Effizienz, Synergien und Performance. Was sich rasch erneut zeigen wird."/be/DP/nas

AXC0005 2019-12-19/05:35