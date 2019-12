Als einziges deutsches Biotech-Unternehmen hat Biofrontera, ein Hautkrebspräparat in Europa und USA auf dem Markt. Doch der Gründer kämpft um sein Lebenswerk. Nun kommt es zur dritten Hauptversammlung in diesem Jahr.

Was im Inneren von Menschen vorgeht, damit kennt Hermann Lübbert sich aus. Der habilitierte Biologe kann viel über den aktuellen Stand neurologischer Forschung erzählen. Mitte Dezember hielt er an der Ruhr-Uni Bochum, wo er auch lehrt, einen Vortrag über psychiatrische Funktionsstörungen. Lübberts eigene Nerven sind derzeit allerdings einer starken Belastungsprobe ausgesetzt: Er kämpft zurzeit um sein Lebenswerk - gegen einen aggressiven Finanzinvestor. Der 63-jährige Gründer und Unternehmer hat mit seinem 1997 in Leverkusen gegründeten Unternehmen Biofrontera eine Erfolgsgeschichte geschrieben - sein Mittel gegen Hautkrebs ist sowohl in den USA als auch in Europa zugelassen. Das hat bislang noch kein anderes deutsches Biotech-Unternehmen geschafft.

Lübberts Gegner heißt Wilhelm Zours, Aufsichtsratschef der Heidelberger Beteiligungsgesellschaft Deutsche Balaton, die sich bevorzugt in kleine Aktiengesellschaften einkauft und Druck auf Vorstände und Aufsichtsräte ausübt. Die Klaviatur des Aktienrechts beherrscht der Finanzinvestor virtuos: Zours stellt Gegenanträge, initiiert Sonderprüfungen und reicht Klagen ein.

Bei Biofrontera attackiert Zours den Vorstand um Lübbert und will eine Kapitalerhöhung durchsetzen. Über die könnte Balaton, nach Ansicht von Kritikern, günstig Aktien erwerben, die aber Biofrontera wirtschaftlich schlechter stellen würde. Für den 19. Dezember hat Zours bei Biofrontera eine Hauptversammlung durchgesetzt, er droht mit einem "Vertrauensentzug" für den Vorstand. Es ist bereits das zweite außerordentliche Aktionärstreffen in diesem Jahr, zuletzt hatte Zours im Juli ein zusätzliches Aktionärstreffen durchgesetzt. Zours scheiterte da zwar mit seinen Anträgen. Doch statt aufzugeben, erhöhte Balaton seinen Anteil von 27 auf 29,7 Prozent.

Der Mann ist hartnäckig - und könnte damit Biofrontera-Gründer Lübbert irgendwann zermürben. Der hat schon mal durchblicken lassen, dass er nicht zwingend an seinem Posten klebt: "Wenn die Aktionäre mehrheitlich der Meinung sind, dass die falschen Vorstände am Werk sind, dann stehen wir einer Veränderung nicht im Wege."

Die beiden Kontrahenten schenken sich wenig. "Herr Lübbert verfügt nur über unzureichende kaufmännische Erfahrung", kritisiert Zours. Der Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq etwa sei viel zu teuer und undurchdacht ...

