Volkswagen zieht an diesem Donnerstag eine vorläufige Jahresbilanz und wagt einen Blick auf 2020. Außerdem stehen einige Notenbankentscheide auf der Agenda.

In den vergangenen Tagen verlor die Jahresendrally an Fahrt. Auch an diesem Donnerstag dürfte der Dax etwas schwächer in den Handel starten. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen zumindest leicht tiefer.

Zwar hat sich der Dax am Mittwoch etwas von seinem Kursrutsch am Vortag erholt, schloss aber dennoch mit einem Minus von 0,49 Prozent bei 13.222 Punkten. Der MDax konnte seinen Rekordwert vom Dienst nicht mehr halten: Er schloss bei 28.192 Punkten und etwa 0,37 Prozent schwächer.

Bestimmend war zur Wochenmitte vor allem der Ifo-Geschäftsklimaindex. Der Frühindikator kletterte im Dezember um 1,2 Punkten nach oben auf 96,3Punkte - der höchste Stand seit einem halben Jahr. Analysten hatten mit einem geringerem Anstieg gerechnet. Ifo-Chef Fuest erklärte dazu: "Die deutsche Wirtschaft gut zuversichtlicher ins neue Jahr."

1 - Vorgabe aus den USA

Am Mittwochabend blickten Anleger vor allem nach Washington: Dort hielten bis in die späten Abendstunden die Debatten zum Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump an. Fest steht jetzt: Das Repräsentantenhaus eröffnet ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn.

Den Handel beeinflusste das kaum, die US-Börsen setzten ihre Rekordjagd fort. Die drei führenden Indizes erreichten zeitweise erneut Höchststände, was Börsianer auf günstige Konjunkturaussichten zurückführten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 28.239,31 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 8.827,74 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 3.191,15 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,5 Prozent schwächer auf 13.230 Punkten.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Experten sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursgewinnen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.855 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1735 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,3 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,56 Yen.

3 - Jahresabschluss 2019 bei der Volkswagen-Kernmarke

VW-Markengeschäftsführer Ralf Brandstätter und Finanzvorstand Arno Antlitz ziehen eine vorläufige Bilanz für das auslaufende Geschäftsjahr und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...