Zur Wochenmitte gibt der DAX erneut etwas nach. Kurz nach Handelsstart war der DAX am Mittwoch bis auf 13.238 Punkte abgesackt. Bis zum Mittag konnte sich der DAX davon jedoch wieder etwas erholen und notierte bei rund 13.250 Punkten. Das bedeutete gegenüber dem gestrigen Schlusskurs ein Minus von 0,2 Prozent. Auch die Vorgaben aus den USA und Asien gaben dem DAX am gestrigen Handelstag wenig Anlass zu Kursgewinnen. Die US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq waren am Vortag unisono 0,1 Prozent ...

