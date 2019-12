Die Familie Reimann überlegt, ihre gesamten Kaffeeinteressen mit der bekannten Sptizenmarke Jacobs kurzfristig an die Börse zu lancieren. Es wäre die erste Kaffeeaktie in Deutschland und Kaffee ist eines der interessantesten Produkte im Weltmaßstab. Es wird also auf den Preis ankommen. Die Reimanns versuchen damit ihre wenig erfolgreiche Stragie rund um Coty auszugleichen. Coty verkauft bekanntlich Wella, vielleicht an Henkel, und erwartet rund 7 Mrd. Euro Erlös. Was köntne Jacobs bringen? Marktwert des ganzen Coffee-Shops wird mit etwa 5 Mrd. Euro angegeben. Aufpassen!



