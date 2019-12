FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

PM4 XFRA KYG4165L1095 GREENWAY MINING HD-,0001

EYI XFRA GG00B1W3VF54 SIRIUS REAL ESTATE LTD.

VA3 XFRA NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1