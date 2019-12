Sehr geehrte Leserinnen und Leser, auf dem Weltmarkt ist der Ölpreis in den letzten Tagen weiter gestiegen. In kleinen Schritten geht es derzeit aufwärts - heute notiert der Energieträger auf dem höchsten Stand seit drei Monaten. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend fort. Treibende Faktoren für den Ölpreis Verantwortlich für die feste Tendenz an den Märkten ist die neue Zuversicht für 2020: Die Teileinigung in Sachen Handelskonflikt und die klareren Verhältnisse ...

